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Arabuluculuk sınavına başvurular başladı

19.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabuluculuk sınavına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.

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