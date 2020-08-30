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Araç dışında yolcu taşıyan sürücüye cezai işlem

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 30.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen sürücüye bin 619 lira cezai işlem uygulandı.Onikişubat ilçesinde cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan 27 plakalı kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk canlarını hiçe sayarak trafikte uzun süre seyretmiş, tehlikeli yolculukla ilgili İl Emniyeti Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücü hakkında inceleme başlatılmıştı.Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kamyoneti kullanan Samir R.’ye çeşitli ihlaller ve araç dışı yolcu taşıdığı için bin 619 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş’ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen sürücüye bin 619 lira cezai işlem uygulandı.
Onikişubat ilçesinde cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan 27 plakalı kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk canlarını hiçe sayarak trafikte uzun süre seyretmiş, tehlikeli yolculukla ilgili İl Emniyeti Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücü hakkında inceleme başlatılmıştı.
Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kamyoneti kullanan Samir R.’ye çeşitli ihlaller ve araç dışı yolcu taşıdığı için bin 619 lira cezai işlem uygulandı. Sürücüye kurallara uygun hareket etmesi için bilgilendirme de yapıldı.

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