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Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

06.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık M.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen M.A, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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