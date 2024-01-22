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Aracıyla yayaya çarpan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

İHA İHA
22.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle yayaya çarpıp yaralayan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Aracıyla yayaya çarpan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

Kaza saat 00.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İrem Gül B. (26) yönetimindeki 16 KNY 01 plakalı otomobil, yola aniden çıkan İlker B.’ye (29) çarptı. Yaralının başından bir an olsun ayrılmayan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza sonucu yaralanan yayaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı yayanın ise kazadan kısa bir süre önce soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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