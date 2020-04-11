Araçlar trafiğe çıkmayınca Trakya'da "hava kirliliği yüzde 53 azaldı"

Tecer, insanların özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren evlerinde kalmasıyla, havayı kirleten faktörlerin de azaldığını dile getirdi.

Bu durumun araç kullanımını önemli düzeyde düşürdüğünü ifade eden Tecer, "Araç trafiğinin azalması bölgemizdeki hava kalitesine de olumlu etki yapmıştır. Azot dioksit (NO2) yoğunluğunda büyük düşüşler görülmeye başlandı. Bölgemizdeki Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çorlu, Çerkezköy, Keşan ve Lüleburgaz hava kalitesi istasyonundan aldığımız verileri analiz ettiğimizde özellikle trafikten kaynaklandığını bildiğimiz hava kirletici olan azot dioksit, 11 Mart'tan itibaren azalma trendi göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgede hava kalitesinin her geçen gün arttığına işaret eden Tecer, "7 hava kalitesi istasyonunun ortalaması 73,04 mikrogram olan konsatrsayon, nisanın ilk haftası 34,12 mikrogram seviyesine kadar düşmüştür. Bu dönemde hava kalitesinin bir göstergesi olan azot dioksit konsantrasyonlarında yüzde 53 oranında bir azalma yaşanmıştır." diye konuştu.

- "Kent merkezlerinde yüzde 70'lere varan iyileşme oldu"

Tecer, herkesin alınan koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hava kalitesindeki olumlu iyileşmeler Ergene havzasındaki 7 merkezde de kendini göstermiştir. Tüm kent merkezlerinde hava kalitesinde yüzde 70'lere varan iyileşme olmuştur. Trakya genelinde ortalama iyileşme ise yüzde 53 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hava kalitesindeki bu iyileşmelerin insan sağlığının korunmasına da katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Sağlık alanındaki etkilerini ilerleyen zamanlarda göreceğiz."

Tecer, geçmişte Trakya'da çocuk yaşlarda solunum yolu, astım ve akut bronşit rahatsızlıklarıyla ilgili hastanelere başvurularda bir artış yaşandığına dikkati çekti.