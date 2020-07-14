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Araçlarına mıknatıslı kutuyla kokain zulaladılar

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

İzmir Çeşme’de, araçlarına mıknatıslı kutu içerisinde kokain zulalayan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, kokain satmak için İzmir’den Çeşme’ye geldiği iddia edilen S.Y.

Araçlarına mıknatıslı kutuyla kokain zulaladılar

İzmir Çeşme’de, araçlarına mıknatıslı kutu içerisinde kokain zulalayan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, kokain satmak için İzmir’den Çeşme’ye geldiği iddia edilen S.Y. ile M.B., Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalandı. M.B.’nin kimliğinin sahte olduğu da tespit edilirken, NARKO ekiplerince araçta yapılan aramada, mıknatıslı metal kutu ile aracın direksiyonunun alt kısmına zulalanmış, 12 şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 8,66 gram kokain maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ve 100 euro para ele geçirildi. NARKO ekiplerince gözaltına alınan S.Y. ve M.B., sevk edildikleri Çeşme Adliyesinde yapılan yargılama sonucunda mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlarına mıknatıslı kutuyla kokain zulaladılar

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