Araçta bulunan 155 bin Euro komşu gümrüğüne takıldı

Lesovo gümrük noktasının gümrük yetkilileri, bir arabanın muayenesi sırasında 303 bin leva eşdeğerinde beyan edilmemiş bir para birimi buldu. Türk vatandaşı olan sürücü ve dört akrabası ile seyahat ettiği araç, Hamzabeyli sınır kapısından çıkış yapan araç Lesovo sınır kapısından gidiş yaptı. Gümrük kontrol alanında herkes beyan edecek bir şeyi olmadığını söyledi. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için x-ray ve fiziki kontrole sevk edildi. Burada Gümrük Müfettişlerinin de gözetiminde yapılan kontrollerde aracın yedek lastik bölmesindeki, kişisel eşyaların arasındaki iki çantada Euro banknotlarının bulunduğu paketlerin kişisel eşyaların altındaki torbalara saklandığı görüldü. Bunlardan birinde astarın altına uygun çift dipli bir yere yerleştirildiği belirlendi. Toplamda 303 bin Leva eşdeğeri olan beyan edilmemiş 155 bin Euro bulundu. Daha sonra araçtaki yolculardan Türk vatandaşı E.G. paranın kendisine ait olduğunu belirtti.

Olay yerinde bulunan soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından Yambol Bölge Savcılığı’na ön duruşma süreci başlatıldı.



