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Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.11.2020 00:18 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı düzeyn Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Dağı Düzeyn mevkiinde meydana gelen kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi sonrası olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.35 EFV 72 plakalı aracı ile seyir halinde olan Mehmet Demirtaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aracı takla attı.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı düzeyn Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Dağı Düzeyn mevkiinde meydana gelen kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi sonrası olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
35 EFV 72 plakalı aracı ile seyir halinde olan Mehmet Demirtaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aracı takla attı. Ters dönen araç içinde sıkışan sürücünün kurtarılması için İtfaiye AKS ekipleri kesici ile gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonrası araç içinde sıkışan Mehmet Demirtaş’ı sıkıştığı yerden kurtararak 112 ambulansına teslim ettiler.

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