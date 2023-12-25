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  4. Arak'ın Sema Sultan'ı Bennu Yıldırımlar'ın yeni imajı çok konuşuldu! 4 saatte 25 yıl yaşlandırıldı

Arak'ın Sema Sultan'ı Bennu Yıldırımlar'ın yeni imajı çok konuşuldu! 4 saatte 25 yıl yaşlandırıldı

25.12.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Başrollerini İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in paylaştığı Arak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Dizide Sema Sultan karakterine hayat veren Yıldırımlar, 4 saatte 25 yıl yaşlandırıldı. Bennu Yıldırımlar'ın yeni imajını görenler çok şaşırdı.

Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri, Kadın, Sadakatsiz, Kusursuz Kiracı ve son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar şimdilerde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolünü paylaştığı Arak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Bennu Yıldırımlar 1

Dizide Sema Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Yüz, el ve boynuna yapılan makyaj ile yaşlandırılan Bennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yıl yaşlandırıldı.

Bennu Yıldırımlar 2

Ünlü oyuncunun yeni imajına; 'Ne kadar değişmiş', 'Tanıyamadım', 'Teknik çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

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