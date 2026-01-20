MAGAZİN

İrem Derici evlilik yolunda ilk adımı atıyor! Tarih belli oldu

Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu'nun aşkı tam gaz sürüyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla nişanlanacağını duyurdu ve tarih bile verdi.

Öznur Yaslı İkier

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu evlilik yolunda ilk adımı atıyor.

'X' hesabından tarih vererek sevenlerine güzel haberi veren İrem Derici, ''3 Şubat'ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bir halt yemediğimi, şu kız artık bir gün yüzü görsün be'' ifadelerini kullandı.

