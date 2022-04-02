YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Araklı-Bayburt yolu yeniden ulaşıma açıldı

Araklı-Bayburt yolu yeniden ulaşıma açıldı

02.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araklı-Bayburt yolu yeniden ulaşıma açıldı

Araklı ilçesinde çığ ve heyelan nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt il yolu ulaşıma açıldı.

İlçede sabah saatlerinde iki noktada meydana gelen heyelan ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve belediye ekiplerince temizlendi.

Ekiplerin, iş makineleri yardımıyla çalışmaları tamamlamasının ardından Araklı-Bayburt il yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulunduAntalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevudaTrabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:55
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:54
Yatsı
20:16
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.