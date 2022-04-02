Araklı-Bayburt yolu yeniden ulaşıma açıldı

Araklı ilçesinde çığ ve heyelan nedeniyle kapanan Araklı-Bayburt il yolu ulaşıma açıldı.

İlçede sabah saatlerinde iki noktada meydana gelen heyelan ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve belediye ekiplerince temizlendi.

Ekiplerin, iş makineleri yardımıyla çalışmaları tamamlamasının ardından Araklı-Bayburt il yolu yeniden ulaşıma açıldı.



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