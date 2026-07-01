Aral Şimşir için Süper Lig'den 12.5 milyon Euro'luk teklif

Avrupa futbolunda geleceğin en parlak kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Aral Şimşir, Danimarka'da geçirdiği rüya gibi sezonun ardından transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Midtjylland formasıyla fırtınalar estiren 22 yaşındaki genç yetenek, dev kulüpleri peşine takmış durumda.

33 GOLE DOĞRUDAN KATKI VE DEV ÖDÜL

Geride kalan sezonda hücum hattında tam anlamıyla bir resital sunan Aral Şimşir, tüm kulvarlarda skorer kimliğiyle ön plana çıktı. Takımının kazandığı başarılarda başrol oynayan genç yıldız, bu olağanüstü performansının ödülünü "Danimarka Süper Ligi'nde Sezonun Oyuncusu" seçilerek aldı. Bu başarı, oyuncunun piyasa değerini astronomik bir seviyeye çıkardı.

TÜRKİYE'DEN 12.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Ünlü gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığı sıcak bilgilere göre; Türkiye'den bir dev kulüp, Aral Şimşir'i kadrosuna katmak amacıyla Midtjylland'ın kapısını çaldı.

Söz konusu kulübün Danimarka temsilcisine 12.5 milyon Euro değerinde resmi bir bonservis teklifi sunduğu öğrenildi. Ancak Midtjylland yönetimi, kulübün gelecek planlarında kilit rol oynayan ve Avrupa listelerinde adı üst sıralarda yer alan milli futbolcu için bu rakamı yetersiz bularak pazarlık masasından kalktı.

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP LİG VE MLS SIRAYA GİRDİ

Aral Şimşir'e olan yoğun ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Wolverhampton'ın, oyuncunun transfer şartları ve güncel durumu hakkında Danimarka kulübünden resmi olarak bilgi talep ettiği bildirildi. Öte yandan Amerika Majör Ligi (MLS) ekiplerinin de genç kanat oyuncusunu kadrolarına katmak için zemin yokladığı ve ilerleyen günlerde Midtjylland'a resmi teklif sunmaya hazırlandıkları gelen haberler arasında.