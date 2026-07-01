SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Aral Şimşir için Süper Lig'den 12.5 milyon Euro'luk teklif

Danimarka Süper Ligi'nde sergilediği muazzam performansla sezonun oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Türk asıllı kanat oyuncusu Aral Şimşir için transfer piyasası kızıştı. Yıldız futbolcu için Türkiye’den yapılan 12.5 milyon Euro'luk resmi teklif Midtjylland tarafından geri çevrilirken, Championship ekibi Wolverhampton ve MLS kulüpleri de devreye girdi.

Aral Şimşir için Süper Lig'den 12.5 milyon Euro'luk teklif
Emre Şen
Aral Şimşir

Aral Şimşir

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Avrupa futbolunda geleceğin en parlak kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Aral Şimşir, Danimarka'da geçirdiği rüya gibi sezonun ardından transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Midtjylland formasıyla fırtınalar estiren 22 yaşındaki genç yetenek, dev kulüpleri peşine takmış durumda.

33 GOLE DOĞRUDAN KATKI VE DEV ÖDÜL

Aral Şimşir için Süper Lig den 12.5 milyon Euro luk teklif 1

Geride kalan sezonda hücum hattında tam anlamıyla bir resital sunan Aral Şimşir, tüm kulvarlarda skorer kimliğiyle ön plana çıktı. Takımının kazandığı başarılarda başrol oynayan genç yıldız, bu olağanüstü performansının ödülünü "Danimarka Süper Ligi'nde Sezonun Oyuncusu" seçilerek aldı. Bu başarı, oyuncunun piyasa değerini astronomik bir seviyeye çıkardı.

TÜRKİYE'DEN 12.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Aral Şimşir için Süper Lig den 12.5 milyon Euro luk teklif 2

Ünlü gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığı sıcak bilgilere göre; Türkiye'den bir dev kulüp, Aral Şimşir'i kadrosuna katmak amacıyla Midtjylland'ın kapısını çaldı.

Söz konusu kulübün Danimarka temsilcisine 12.5 milyon Euro değerinde resmi bir bonservis teklifi sunduğu öğrenildi. Ancak Midtjylland yönetimi, kulübün gelecek planlarında kilit rol oynayan ve Avrupa listelerinde adı üst sıralarda yer alan milli futbolcu için bu rakamı yetersiz bularak pazarlık masasından kalktı.

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP LİG VE MLS SIRAYA GİRDİ

Aral Şimşir için Süper Lig den 12.5 milyon Euro luk teklif 3

Aral Şimşir'e olan yoğun ilgi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Wolverhampton'ın, oyuncunun transfer şartları ve güncel durumu hakkında Danimarka kulübünden resmi olarak bilgi talep ettiği bildirildi. Öte yandan Amerika Majör Ligi (MLS) ekiplerinin de genç kanat oyuncusunu kadrolarına katmak için zemin yokladığı ve ilerleyen günlerde Midtjylland'a resmi teklif sunmaya hazırlandıkları gelen haberler arasında.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harry Kane, İngiltere'yi ipten aldı! Demokratik Kongo'nun peri masalı sona erdiHarry Kane, İngiltere'yi ipten aldı! Demokratik Kongo'nun peri masalı sona erdi
Beşiktaş'ın yeni sol beki İstanbul'a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli olduBeşiktaş'ın yeni sol beki İstanbul'a geliyor! Kassoum Ouattara transferinin maliyeti belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig transfer haberleri Aral Şimşir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Kırmızı alarm çalınca ücretli izne geçtiler

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Kırmızı alarm çalınca ücretli izne geçtiler

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.