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Aralarında kulüp yöneticileri de var! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme

Birçok kulüp yöneticisinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

Aralarında kulüp yöneticileri de var! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Mehmet Hazar Gönüllü

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu gündeme damga vurmuştu. Soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

6 YILLIK VERİLER MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet' (Bahis şikesi) suçuna ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespitler yapıldı. Bu kapsamda hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri analiz edildi.

Aralarında kulüp yöneticileri de var! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme 1

TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi sonucunda farklı kulüplerde görev yapan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheliye yönelik Cuma günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

RAKİP TAKIM LEHİNE KUPON OYNAMIŞLAR

Yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine kupon oynadıkları yönünde değerlendirme yapılan 19 ismin Adana Demirspor A.Ş.'de Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'de Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nde ⁠Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nde ⁠Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nde ⁠Kemal Aydın, Bandırmaspor Kulübü'nde ⁠Ünsal Yamaner, ⁠Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Tolga Kırgız, ⁠Kerem Gürel, ⁠Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'de ⁠Hüseyin Gözütok, ⁠Boluspor Kulübü'nde Murat Şabablı, ⁠Ali Şen, ⁠Halil İbrahim Yavaş, ⁠Ali Gürsoy, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde ⁠Avni Akdemir, ⁠Galatasaray A.Ş.'de Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde ⁠Özgür Durşen ve ⁠Sezgin Özkan, Karaman Futbol Kulübü'nde Ömer Çetin olduğu belirtildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yasa dışı bahis
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