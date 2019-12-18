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Aralık ayında baharı yaşıyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Soğuk havanın yurdu etkisi altına aldığı bu günlerde Antalya'dan gelen kareler görenleri şaşırtıyor. Aralık ayının ortalarında bile dünyaca ünlü İncekum Plajı'nın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, kentte adeta bahar aylarını yaşıyor.

Yurdu soğuk ve kar etkisi altına almışken Antalya'da yerli ve yabancı turistler boşalan sahillerin tadını çıkarıyor. İncekum plajı kışın bile turistlerin gözde sahillerinden biri haline geldi.

Yurt genelinde soğuk kış aylarının etkili olmasına rağmen turizmin başkenti Antalya hala denize girilen yaz sezonunu yaşıyor. Karaların soğumasıyla birlikte ısınan sular denize girmeyi de daha cazip hale getirdi. Güneşli havaları fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere gitti.

Sıcak hava Antalya kent meydanıyla birlikte Alanya'da da etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren İncekum sahiline gelen yerli ve yabancı turistler denize girip balık tuttular. Kimi denize girerek yüzdü, kimi güneşlendi, kimi de deniz kenarında sıcak kış ayının tadını çıkardı.

Avsallarda yaşadığını ifade eden İngiliz bir turist, İncekum plajının çok güzel olduğunu belirterek, haftanın 3 günü sahile geldiğini söyledi. (İHA)

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Seyahat Antalya

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