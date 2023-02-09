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  4. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak inşaat malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak inşaat malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

09.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde kullanması için temin edilen 250 duvar kırıcı (hilti) ile 1 arazi aracı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) askeri kargo uçağıyla Adana'ya gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Sahadaki ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını daha hızlı yürütebilmeleri adına temin edilen 250 duvar kırıcı ve 1 arazi aracı, iş makineleriyle Atatürk Havalimanı'na getirildi. ​​​​​​​

Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri tarafından askeri kargo uçağına yüklenen malzemeler sabaha karşı Adana'ya gönderildi. İnşaat malzemeleri daha sonra arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere deprem bölgesine ulaştırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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