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Arama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldular

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde kurulan iyilik hareketinin üyeleri, Elazığ'daki depremin enkazında çalışan arama kurtarma ekiplerine gıda desteği veriyor - Takım Sözcüsü Mehmet Muslu: - "Enkazda çalışanların, belki o yorgunlukta ve yoğunlukta çikolata alacak dermanı olmayabiliyor, isteyemeyebiliyor veya 'Bu benim için lüks' diyebiliyor. Ama biz onların yerine düşünüp, ihtiyaçlarını önlerine sunup, onların biraz daha motive olmalarını sağlıyoruz"

Arama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldular

ELAZIĞ (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde kurulan iyilik hareketinin üyeleri, Elazığ'da deprem enkazında çalışan arama kurtarma ekiplerine gıda malzemeleri dağıtarak destek oluyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleri, kimi zaman yoğunluktan kimi zaman da yorgunluktan kendi ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

Nişantaşı Üniversitesi Destek Takımı'nın 2 üyesi, o anlarda ekiplerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürerek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

- "(Şekerin düştü mü) diye soruyoruz"

Destek Takımı'nın Sözcüsü Mehmet Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz burada afet sonrası çalışmalara katılan AFAD, jandarma ve diğer ekiplere 'Bir şey içer misin?', 'Şekerin düştü mü?' diye sorarak onların yardımına koşuyoruz." dedi.

Arama kurtarma ekiplerine verdikleri destekle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Muslu, "Enkazda çalışanların, belki o yorgunlukta ve yoğunlukta çikolata alacak dermanı olmayabiliyor, isteyemeyebiliyor veya bu benim için lüks diyebiliyor. Ama biz onların yerine düşünüp, ihtiyaçlarını önlerine sunup, onların biraz daha motive olmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Muslu, oturdukları yerde sosyal medyadan bir şeyler paylaşmak yerine böyle bir çalışma başlattıkları için mutlu ve gururlu olduklarını anlattı.

Bu iyilik hareketinin Elazığ ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Muslu, diğer üniversitelerin de bu akıma uymalarını beklediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Deprem Elazığ Mehmet Muslu Nişantaşı Üniversitesi Destek Takımı

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