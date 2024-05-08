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  4. "Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

"Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA AA
08.05.2024 12:22
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Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir peynirli ekmek", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Arapgir peynirli ekmek" için yapılan coğrafi işaret belgesi başvurusunu onayladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yerel kültürün en önemli parçası olan yeme içme alışkanlıklarının turizm destinasyonunun pazarlanmasında önemli enstrümanlardan biri haline geldiğini belirtti.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Arapgir'in tarihi, kültürü ve stratejik konumuyla geçmişten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış yerlerin başında geldiğini dile getiren Cömertoğlu, "Bu tarihi ve kültürel derinliğin en önemli ögelerinden biri de kuşkusuz yemek kültürüdür. Bu bağlamda belediyemiz Arapgir'in enfes lezzetlerini, geleneksel mutfağını dünden bugüne, bugünden geleceğe taşıma görevi üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Arapgir peynirli ekmek", yöreye özgü tuzsuz peynirin, ekmek şeklinde açılan hamurun üzerine sürülüp fırında pişirilmesinin ardından üzerine toz şeker dökülerek servis ediliyor.

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