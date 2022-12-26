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Arapgir’de doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

26.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Arapgir ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Arapgir’de doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir’de hızlı bir şekilde ilerleme kaydeden ve birçok caddenin doğalgaz hattına kavuşmasıyla bu seneki hedefe ulaşılmasına yaklaşıldığını belirtti.

İlçe için olmazsa olmazlardan olan doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cömertoğlu, önümüzdeki günlerde ilçenin bir bölümünde de olsa servis hatlarının bağlanacağını kaydetti.

Cömertoğlu, Arapgir’in doğalgaza kavuşmasında projenin buraya kadar gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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