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Aras Aydın kimdir? Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın aslen nereli ve kaç yaşında?

21.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melis Birkan ile Aras Aydın bugün dünya evine girdi. Aşklarını uzun süredir gözden uzak şekilde yaşadığı bilinen çiftin, sürpriz evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Nikah töreni ile birlikte magazin severler, Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın kimdir, Aras Aydın kaç yaşında ve ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın ile ilgili bilgiler...

Aras Aydın kimdir? Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın aslen nereli ve kaç yaşında?

Issız Adam filmi ile yıldızı parlayan ve sonrasında pek çok yapımda görev alan Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile dünya evine girdi. Sürpriz evlilik ile birlikte çift hakkında araştırmalar hız kazandı. Melis Birkan ile Aras Aydın ilişkilerini magazin gündeminden uzak yaşamaya çalışıyordu. Peki, Melis Birkan ile evlenen Aras Aydın kimdir, Aras Aydın kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar;

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı. 2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

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2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı. 2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

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31 Mart 2018 tarihinde "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.

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Aras Aydın Melis Birkan
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