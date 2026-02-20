MAGAZİN

Canlı yayında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' şakası! Evrim Keklik ne diyeceğini bilemedi, şaşkınlığı ekrana yansıdı

Devrim Karadağ

Sakın Kaçırma Türkiye’nin son bölümünde izleyenleri ve stüdyodakileri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayına bağlandığı anons edildi. Sunucu Evrim Keklik'lik şaşkınlığı ve yaşadığı gerilim yüzüne yansırken; telefonun ucundaki ismin Cumhurbaşkanı'nı taklit eden Muhammed Nur Nahya olduğu ortaya çıktı. Şakanın arkasında ise sunucu Erhan Çelik vardı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda, stüdyoya gelen telefon bağlantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu anons edilince, hem sunucu Evrim Keklik hem de ekran başındakiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HATTA"

Erhan Çelik'in "Sayın Cumhurbaşkanımız hatta" ifadesiyle yaptığı anons sonrası telefonun ucundaki kişi önce hayırlı sabahlar diledi ardından Ramazan ayının huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

"ERHAN NASIL GİDİYOR?"

Bir anda "Erhan nasıl gidiyor?" diye sorulunca Erhan Çelik, önce şaşırdı ardından heyecanla "Sağolun efendim. Yeniden ekranlarda yorumlarda bulunuyorum. Eski meslek çekti diyelim Cumhurbaşkanım" diye yanıt verdi.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan şakası! Evrim Keklik ne diyeceğini bilemedi, şaşkınlığı ekrana yansıdı 1

EVRİM KEKLİK: "HAKLISINIZ! DİKKAT EDECEĞİM"

Ardından ise "Evrim hanım selamlar" sesi duyuldu. “Ben şu andan ekrandan sizleri izliyorum. Evrim siyahlara bürünmüşsün. Ramazan’ı şöyle renklerle karşılamakta fayda var" denilince; Evrim Keklik'in yaşadığı gerilim yüzüne yansıdı.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan şakası! Evrim Keklik ne diyeceğini bilemedi, şaşkınlığı ekrana yansıdı 2

Keklik "Haklısınız. Daha dikkat edeceğim" yanıtını verdi.

EKRANA YANSITILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra ise telefonun diğer ucundaki kişinin görüntüsü ekrana yansıdı. Telefonun diğer ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini ve üslubunu taklit eden Muhammed Nur Nahya Bu sırada Keklik olduğu anlaşıldı.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan şakası! Evrim Keklik ne diyeceğini bilemedi, şaşkınlığı ekrana yansıdı 3

Yaşanan konuşmanın başından bu yana Erhan Çelik’in Nahya ile iş birliği yaptığı ve bu sürprizi Evrim Keklik’e yönelik bir şaka olarak kurguladığı anlaşıldı.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan şakası! Evrim Keklik ne diyeceğini bilemedi, şaşkınlığı ekrana yansıdı 4

Canlı yayındaki o anlar hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Evrim Keklik Muhammed Nur Nahya Erhan Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çokta tın.
bu çocuğada kıl oluyorum
PROĞRAMA BAK ÇAY DEMLE. HAH HAH HİİHİH HİH .
