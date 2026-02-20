Canlı yayında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' şakası! Evrim Keklik ne diyeceğini bilemedi, şaşkınlığı ekrana yansıdı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda, stüdyoya gelen telefon bağlantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu anons edilince, hem sunucu Evrim Keklik hem de ekran başındakiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HATTA"

Erhan Çelik'in "Sayın Cumhurbaşkanımız hatta" ifadesiyle yaptığı anons sonrası telefonun ucundaki kişi önce hayırlı sabahlar diledi ardından Ramazan ayının huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

"ERHAN NASIL GİDİYOR?"

Bir anda "Erhan nasıl gidiyor?" diye sorulunca Erhan Çelik, önce şaşırdı ardından heyecanla "Sağolun efendim. Yeniden ekranlarda yorumlarda bulunuyorum. Eski meslek çekti diyelim Cumhurbaşkanım" diye yanıt verdi.

EVRİM KEKLİK: "HAKLISINIZ! DİKKAT EDECEĞİM"

Ardından ise "Evrim hanım selamlar" sesi duyuldu. “Ben şu andan ekrandan sizleri izliyorum. Evrim siyahlara bürünmüşsün. Ramazan’ı şöyle renklerle karşılamakta fayda var" denilince; Evrim Keklik'in yaşadığı gerilim yüzüne yansıdı.

Keklik "Haklısınız. Daha dikkat edeceğim" yanıtını verdi.

EKRANA YANSITILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra ise telefonun diğer ucundaki kişinin görüntüsü ekrana yansıdı. Telefonun diğer ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini ve üslubunu taklit eden Muhammed Nur Nahya Bu sırada Keklik olduğu anlaşıldı.

Yaşanan konuşmanın başından bu yana Erhan Çelik’in Nahya ile iş birliği yaptığı ve bu sürprizi Evrim Keklik’e yönelik bir şaka olarak kurguladığı anlaşıldı.

Canlı yayındaki o anlar hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenler arasında büyük şaşkınlık yarattı.