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Aras Bulut İynemli’den Atatürk rolüyle ilgili ilk açıklama

26.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, reklam yüzü markanın tanıtım lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "Yeni filminde Atatürk'ü oynayacak" haberlerini doğruladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten İynemli, "Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak büyük bir gurur." dedi

Aras Bulut İynemli’den Atatürk rolüyle ilgili ilk açıklama

Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi için çalışmalara başlandığı ortaya çıkmış ve filmde Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı iddia edilmişti. Son olarak Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, Atatürk’ü canlandıracağını doğruladı.

"BÜYÜK BİR GURUR"

İynemli yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız." dedi.

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Ünlü oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum." yanıtını verdi.

Yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen çalışmalarda, filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Mehmet Ada Öztekin oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Aras Bulut İynemli
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