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Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

PSG'nin yıldızı, Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini izleyip ağladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan Neymar'a sosyal medya üzerinden teşekkür geldi.

PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

7. Koğuştaki Mucize filmi Neymar'ı ağlattı7. Koğuştaki Mucize filmi Neymar'ı ağlattı

Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut memo psg neymar 7. Koğuştaki Mucize

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