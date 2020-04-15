Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.
Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.
Erol Bulut'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak sözler
Sosa'dan Fenerbahçe açıklaması
Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıkladı
Lemina öyle bir şey yaptı ki...
Koronavirüsü yendiğini açıkladı
Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Ahmed Kutucu'dan F.Bahçe açıklaması
Sergen Yalçın'ın 1 numarası olmak istiyor
O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi!
FIFA'dan kiralık oyuncu açıklaması: Sözleşmesi biten...
Balotelli'den flaş Ibrahimovic açıklaması!
Yıldız oyuncu öyle bir şey yaptı ki...
Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı
Antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum