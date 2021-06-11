Aras Bulut İynemli hakkında bomba iddia: Sadakatsiz dizisinde mi rol alacak?

Televizyon kanallarında bazı diziler final yaparken bazılar ise sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. Show Tv’nin fenomen dizisi Çukur ise final yaparak hayranlarını derinden üzdü. Çukur dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin sıradaki projesi ise merakla bekleniyor. Başroldeki Aras Bulut İynemli’nin sıradaki projesiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN SIRADAKİ PROJESİ HANGİSİ OLACAK?

Aras Bulut İynemli hakkında ilk olarak Ay Yapım’ın bir sonraki projesi Üç Kuruş’ta rol alacağı iddia edildi. Ancak, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Aras Bulut İynemli’yle ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre başarılı oyuncu, Kanal D’nin başarılı dizisi Sadakatsiz’e transfer olacak. Ancak başarı seviyesini bu kadar artırmışken İynemli’nin halen devam eden bir projeye dahil olup olmayacağı büyük bir soru işareti.



