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Çukur'un yıldızları hakkında suç duyurusu! SİT alanına inşaat yapmak istediler

11.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Çukur'un yıldızları hakkında suç duyurusu! SİT alanına inşaat yapmak istediler

Karaburun Belediyesi, SİT Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdururken; oyuncuların kurduğu şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİLER

SnobMagazin'de yer alan habere göre, denize sıfır arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürülen oyunculara belediye ve çevreciler tepki gösterdi. Çok sayıda ağaç ve çalı türü bitki kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açılırken, parselin içinde kalan bitki örtüsü de tahrip ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi İzmir
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bunlar daha dizinin etkisinden çıkamamışlar çok komik

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