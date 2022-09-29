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"Arasta Müzik Günleri" rock konseri ile sona erdi

29.09.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Arasta Müzik Günleri" rock konseri ile sona erdi

"Arasta Müzik Günleri" rock konseri ile sona erdi

Muğla'da tarihi Arasta Çarşısı'nı canlandırmak amacıyla Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından düzenlenen "Arasta Müzik Günleri" rock konseri ile tamamlandı.

Sanat yönetmenliğini ve etkinlik yaratımını Erkin Aykın'ın üstlendiği organizasyonda, dördüncü ve son ay konsepti rock müzik olarak belirlendi.

Grup Veto'nun sahne aldığı etkinliğe yerel firmalar da katkı sundu.

MİG Başkanı Zafer Çeliköz, platform olarak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek Muğla'ya hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl kültürel etkinlikleri çeşitlendirdiklerini belirten Çeliköz, “Arasta Müzik Günleri etkinliğimiz rock konseri ile son buluyor. Organizasyonlarımız gelecek dönemde de devam edecek. Bu tür çalışmalarla Muğla Arastası'nı tekrar canlandırmak istiyoruz." dedi.

Yaz boyunca farklı müzik türlerinden dinletilerin düzenlenmesinin hedeflendiği Arasta'da haziranda klasik müzik, temmuzda blues konseri ve geçen ay da caz dinletisi düzenlenmişti.


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