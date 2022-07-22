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Araştırma: Fransa'da şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikro plastik bulunuyor

22.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma: Fransa'da şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikro plastik bulunuyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, şişelenmiş suların yüzde 78'inin mikroplastik içerdiğini ortaya koydu.

Çevre İçin Harekete Geç (Agir pour l'environnement) Derneği tarafından Labocea laboratuvarına yaptırılan araştırmada, Badoit, Carrefour, Cristaline, Evian, Perrier, Vittel ve Volvic marka suların hijyen durumu incelendi.

Agir tarafından yayımlanan araştırma raporunda, şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikroplastik partiküller bulunduğu, litrede 121 ile en fazla mikro partikülün çocuklara yönelik satış yapan Vittel Kids markasına ait sularda tespit edildiği belirtildi.

Ülkede yılda her bir çocuğun ortalama 131 litre su tükettiği aktarılan araştırmada, verilerin bu sulardan içen bir çocuğun yıllık ortalama 16 bin mikroplastik yuttuğunu gösterdiği kaydedildi.

Vittel'den sonra litrede 8 partikül ile en fazla mikroplastik parçacığı, ülkede en çok tüketilen Cristaline markasında belirlendi.

- Sonuçlar endişe verici

Araştırmayı yürüten bilim insanları, sonuçların endişe verici olduğunu, araştırmanın hiç kullanılmamış ve sıcağa maruz kalmamış şişelerle yapıldığını, bunun da mikroplastiklerin ortaya çıkma oranını düşürdüğünü, gerçek kullanım koşullarında daha fazla mikroplastik görüleceğini kaydetti.

Dernek, şişelenmiş suların mikroplastik denetiminden geçirilmesini ve 2027 yılından itibaren plastik şişelerin yasaklanması çağrısında bulundu.

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