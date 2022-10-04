Araştırmaya göre, tüketici sigorta ürünlerinde "doğru ürün ve geniş teminat" tercih ediyor

İSTANBUL (AA) - Ray Sigorta’nın müşterileriyle gerçekleştirdiği “Sigorta seçimleri” araştırması, seçim aşamasında öne çıkan kriterlerin doğru kapsam ve geniş teminatlar olduğunu ortaya koydu.

Ray Sigorta açıklamasına göre, günümüz dünyasında tüketiciler satın alma faaliyetlerinde değer odaklı çözümleri yaşayabildikleri deneyimleri tercih ediyor. Sigorta şirketleri açısından değişen tüketici profilini takip etmek, her geçen gün farklılaşan beklenti ve ihtiyaçları kapsamayabilmek için kritik bir önem taşıyor. Sigorta yaptırırken uzun yıllar tercihin fiyata endeksli olduğu sektörde artık maliyetin yanı sıra teminatlar, asistans hizmetleri, kapsam ve firma güvenilirliği gibi faktörler de öne çıkıyor.

Ray Sigorta, güncel müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için gerçekleştirdiği piyasa araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Ray Sigorta’nın kasko ve konut sigortası sahipleriyle gerçekleştirdiği araştırma sonucunda elde ettiği veriler, sigorta seçiminde ürün içeriğinin daha da önem kazandığını gösteriyor.

- Salgın, beklentileri yeniden şekillendirdi

Açıklamaya göre, dünyanın en büyük mali denetim, vergi ve danışmanlık şirketlerinden biri olan KPMG’nin salgın döneminde değişen ihtiyaçları incelediği çalışmasında tüketicilerin oto, konut, hayat ve sağlık gibi belirli sigorta türlerine olan taleplerinin arttığı görüldü. Aslında salgın beklentilerin yeniden şekillendiği bir dönüşüm süreci oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, "Dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz anket çalışmalarımızdan elde ettiğimiz veriler bize her zaman yol gösterici oluyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Anketimizin ortaya çıkardığı en önemli noktalardan biri, sigorta ürünlerinde tüketici tercihlerinin kapsam ve teminata doğru yönelmesi oldu. Katılımcıların yüzde 34’ü yeni bir sigorta ürünü alırken doğru kapsam ve geniş teminatlara baktığını belirtti. Bir diğer kriter ise sigorta şirketlerinin güvenilirliği oldu. Anketimizi cevaplayan sigortalıların yüzde 32’si firmanın güvenilirliğini göz önüne aldıklarını söyledi." açıklamasında bulundu.

Kuşaklar arası farklılıkların da sigorta seçimlerini etkileyen önemli bir faktör olarak görüldüğünü belirten Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda Y ve Z kuşaklarının işgücünün yüzde 75’ini oluşturacağını düşünürsek, yeni nesle yönelik sigorta ürünlerini geliştirmemiz gerekiyor. Teknolojinin içine doğan bu nesil kolay ve hızlı ürünlerin beklentisinde olacak. Önerilen teminatların kişiye özel bir şekilde doğru kapsamla doğru müşteriye ulaşması büyük önem taşıyor. Aslında anketimizden çıkan sonuçlar, yani ürün kapsam ve teminatlarının seçimde büyük bir önem taşıması da bunun bir işareti." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, son olarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde sigortanın maalesef hep negatif bir algısı oldu. İhtiyaç duyana kadar yani kendimize, sevdiklerimize ya da varlıklarımıza bir zarar gelene kadar değerini anlayamadığımız bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle kriz dönemlerinde varlıklarımızı korumak adına sigorta yaptırmayı unutmamamız gerekiyor. Biz Ray Sigorta olarak, tüketicilerin hem cebine uygun hem de ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

