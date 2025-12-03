SPOR

Araujo'dan Barcelona'ya kötü haber! Bunalıma girdi! Futbolu bile bırakabilir

İspanyol futbol devi Barcelona'da yıldız defans oyuncusundan kötü haber geldi. 3-1 kazandıkları Atletico Madrid maçının ardından durumu belli olan Ronald Araujo'nun ciddi bir psikolojik rahatsızlık içinde olduğu ve kariyeri için önemli bir karar alma aşamasında olduğu belirtildi.

Burak Kavuncu
İspanya La Liga'nın 15'inci haftasında Barcelona, evinde konuk ettiği Atletico Madrid' 3-1 yenerken; maçın ardından konuşulan şey galibiyetten ziyade Ronald Araujo'nun neden maç kadrosuna alınmadığıydı. Uruguaylı yıldızın büüyk bir psikolik çöküntü içinde olduğu belirtilirken, yeşil sahalara bile veda edecebilceği belirtildi.

DERİN BİR PSİKOLİK BUNALIM!

İspanyol basınına göre yılda 10 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun, fiziksel açıdan sağlıklı olmasına rağmen 'derin bir psikolojik bunalım' yaşadığı iddia edildi.

FUTBOLU BİLE BIRAKABİLİR!

Uruguaylı stoperin yaşadığı mental çöküş nedeniyle dev maçta sahaya çıkmak istemediği ve yakın çevresine de "Futbola ara vermeyi düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

HANSI FLICK ATLETICO MAÇININ ARDINDAN AÇIKLADI!

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, ''Ronald maça hazır değil. Bu tamamen kişisel bir durum ve oyuncumu korumak adına daha fazla detay vermek istemiyorum. Ondan sadece içinde bulunduğu duruma saygı göstermenizi rica ederim. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu" cevabını verdi.

XABI ALONSO DA ARAUJO HAKKINDA KONUŞTU

Araujo hakkında kendisine sorulan soruya Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso ise "Öncelikle oyuncuların duygularına ve ihtiyaçlarına saygı duymalıyız. Onlar insan, makine değil'' sözlerini ifade etti.

