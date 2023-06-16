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  4. Arazi kavgasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Arazi kavgasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

16.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişinin ismi belli oldu.

Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aileleri fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Dün Adli Tıp morguna kaldırılan 9 kişinin cenazesinin bugün defnedilmesi beklenirken, kentteki hastanelere kaldırılan 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç’ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Taş ailesinden ise ölen 4 kişinin kuzen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kuzenlerin isimlerinin Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş olduğu belirtildi.

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