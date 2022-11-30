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Arazisinden geçen yolu ’istimlak bedeli ödenmediği’ gerekçesiyle kapattı

30.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir vatandaş, istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle arazisinden geçen yolu kapattı.

Arazisinden geçen yolu ’istimlak bedeli ödenmediği’ gerekçesiyle kapattı

Bölge sakinlerinin mağdur olduğunu söyleyen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Efrahim Başa, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Bahçelievler Mahallesi’ni Edremit ilçesi ile Çoruk Mahallesi’ne bağlayan yol, arazi sahibi tarafından istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle kapatıldı.

Yolu ağaç kütükleri ile kapatan vatandaş, bozduğu yolun ortasına da zeytin ağaçları dikti. Yolun kapanmasıyla özellikle Bahçelievler ve Geriş Mahallesi sakinlerini mağdur olduklarını ifade ederken, yola giren araç sahipleri engeli görünce geri dönmek zorunda kaldı.

"BU YOLU YÜZLERCE İNSAN KULLANIYOR"

Sorunun çözümü için girişimde bulunduklarını anlatan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Efrahim Başa, “Daha evvelden burada belediye tarafından geçici olarak açılan yol, zamanla tarla sahibi tarafından kapatıldı. Bu ikinci, üçüncü kapatılışı. Buna bir çözüm bulunması için yetkililerle de görüştük. Herhalde çözüme ulaştıracaklar. Ama şu anda yapacak bir şeyleri olmadığını, istimlak edeceklerini söylediler. Bizim mahalle ve Geriş Mahallesi’nin özellikle çok kullandığı bir yol burası. Vatandaşlar, eğer bu 300 metrelik yolu kullanamazsa 3 kilometre yol dolaşıyor tarlasına, bağına, bahçesine gidebilmek için.

Bizim mahalleden Edremit’e gidebilmek için önce buradan çıkıyoruz. Ören yolundan Burhaniye’nin içinden yeniden geri dönüyoruz. Ondan sonra ulaşıyoruz Edremit yoluna. Tabii yetkililerin buna çözüm bulmalarını temenni ediyoruz. Bu yolu yüzlerce insan kullanıyor. Herkes de mağdur oluyor. Burada bir de odun deposu gibi bir şey var. Yol yarısından kapanmış. Buraya gelip arabalar ile geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.

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