Arca Çorum FK - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Arca Çorum FK Pazar 16:00 Fenerbahçe

Arca Çorum FK, Fenerbahçe ile 8 Kasım 2026 saat 16:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Her iki takım da son mücadelelerini kaybetmişken, Pazar günü gerçekleşecek karşılaşma büyük önem taşıyor.

Lig Durumu Arca Çorum FK 7. Trendyol Süper Lig O 10 G 5 B 1 M 4 P 16 21 Attığı Gol 16 Yediği Gol +5 Averaj Fenerbahçe 6. Trendyol Süper Lig O 10 G 5 B 1 M 4 P 16 24 Attığı Gol 10 Yediği Gol +14 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arca Çorum FK 21 / 16 Fenerbahçe 24 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı AÇ Arca Çorum FK İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 0 / 2 Gol 6 – 4 F Fenerbahçe Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 7 – 4

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 16 puanla 7. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Arca Çorum FK G M G G M tüm kulvarlar Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M Fenerbahçe M M G G G tüm kulvarlar Fenerbahçe 3-2 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet aldı; buna karşın Fenerbahçe, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, rakibine göre defansif olarak daha az gol yedi ve bu durum, maçın gidişatını etkileyebilir.

Eksik Oyuncular Arca Çorum FK 2 eksik Gökhan Sazdağı Fredy Fenerbahçe 4 eksik Archie Brown Jayden Oosterwolde Marco Asensio Nathan Ake

Arca Çorum FK kadrosunda Gökhan Sazdağı (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist Jesus Ramirez Arca Çorum FK 6 Gol 1 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 2 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 3 Gol 3 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 4 Asist

Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Jesus Ramirez, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Alexandros Kyziridis. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın.