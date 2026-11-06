Arca Çorum FK - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arca Çorum FK, Fenerbahçe ile 8 Kasım 2026 saat 16:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Her iki takım da son mücadelelerini kaybetmişken, Pazar günü gerçekleşecek karşılaşma büyük önem taşıyor.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 16 puanla 7. sırada.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.
Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.
Arca Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet aldı; buna karşın Fenerbahçe, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, rakibine göre defansif olarak daha az gol yedi ve bu durum, maçın gidişatını etkileyebilir.
Arca Çorum FK kadrosunda Gökhan Sazdağı (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.
Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Jesus Ramirez, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Alexandros Kyziridis. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın.
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