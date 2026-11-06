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Arca Çorum FK - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arca Çorum FK, Fenerbahçe'yi ağırlarken, her iki takım da son maçlarında farklı sonuçlar aldı. Bu kritik mücadele öncesi detayları inceleyelim.

Arca Çorum FK - Fenerbahçe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Arca Çorum FK
Pazar 16:00
08.11.2026
Fenerbahçe
Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Abdullah Taşkınsoy

Arca Çorum FK, Fenerbahçe ile 8 Kasım 2026 saat 16:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Her iki takım da son mücadelelerini kaybetmişken, Pazar günü gerçekleşecek karşılaşma büyük önem taşıyor.

Lig Durumu

Arca Çorum FK

7. Trendyol Süper Lig
O
10
G
5
B
1
M
4
P
16
21
Attığı Gol
16
Yediği Gol
+5
Averaj

Fenerbahçe

6. Trendyol Süper Lig
O
10
G
5
B
1
M
4
P
16
24
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+14
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Arca Çorum FK 21 / 16
Fenerbahçe 24 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Arca Çorum FK İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 0 / 2
Gol
6 – 4
Fenerbahçe Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 1 / 2
Gol
7 – 4

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 16 puanla 7. sırada.

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Arca Çorum FK G M G G M

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 25.10.2026 Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 16.10.2026 Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
Fenerbahçe M M G G G

tüm kulvarlar

  • 04.11.2026 Fenerbahçe 3-2 Liverpool Şampiyonlar Ligi G
  • 31.10.2026 Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 26.10.2026 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.10.2026 Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet aldı; buna karşın Fenerbahçe, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, rakibine göre defansif olarak daha az gol yedi ve bu durum, maçın gidişatını etkileyebilir.

Eksik Oyuncular

Arca Çorum FK

2 eksik
Gökhan Sazdağı Cezalı Sarı Kart Cezalısı
Fredy Sakat Ayak Parmağında Kırık

Fenerbahçe

4 eksik
Archie Brown Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Marco Asensio Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Nathan Ake Sakat Arka Adalesinden Sakat

Arca Çorum FK kadrosunda Gökhan Sazdağı (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) yer almıyor.

Fenerbahçe kadrosunda Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist
Jesus Ramirez Arca Çorum FK 6 Gol 1 Asist
Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 2 Asist
Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 3 Gol 3 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 4 Asist

Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Jesus Ramirez, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Alexandros Kyziridis. Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın.

Sıkça Sorulan Sorular
Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?

8 Kasım 2026'da.

Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

16:00'da.

Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Arca Çorum FK - Fenerbahçe maçında hangi oyuncular eksik?

Gökhan Sazdağı ve Fredy (Arca Çorum FK); Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio ve Nathan Ake (Fenerbahçe).

Arca Çorum FK ve Fenerbahçe'nin ligde kaç puanı var?

Her iki takımın da ligde 16 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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