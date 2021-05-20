Arçelik'ten Corensis Sağlık Kiosku

İSTANBUL (AA) - Arçelik, sağlık sektörüne yeni bir cihaz sundu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sağlık sektöründe öncü teknolojiler geliştiren Arçelik, bu alanda büyümeye devam ediyor.

Arçelik'in Türk mühendisleri tarafından inovatif bir çözüm olarak geliştirilen, yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, acil servislerde hastaların sağlık personeli ile temasını azaltarak, oksijen satürasyonu, EKG, tansiyon, solunum, nabız, ateş, boy ve kilo gibi temel sağlık ölçümlerini yapabilmelerine imkan tanıyor, sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personelinin erişimine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Corensis Sağlık Kiosku'nun; Kovid-19 pandemisi ve dünyada yaşanan normalleşme sürecinde, sağlık çalışanlarının verimli çalışmasının sağlanması, hasta ile temasın minimumda tutulması ve hastaya en kısa sürede tanı konabilmesine destek bir ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nesnelerin interneti ve buna bağlı birçok akıllı sensör ve uygulama ile tele-sağlık konusunda yenilikçi bir bakış açısı getiren Corensis Sağlık Kiosku ile hedefimiz, hastaların EKG, tansiyon gibi temel sağlık ölçümlerini kendi kendilerine gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Böylece hastaların temel sağlık ölçümlerini yapabildikleri, sağlık verilerini tek noktadan yönetebilecekleri ve hatta online doktor görüşmelerini gerçekleştirebilecekleri sağlık noktaları olarak konumlayarak Corensis Sağlık Kiosku'nu iş yerleri, aile sağlığı merkezleri, okullar, havalimanları, eczaneler gibi birçok farklı noktada kullanıma sunabileceğimizi düşünüyoruz."