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Archie Brown tarihe geçti! Fenerbahçe'nin 18 yıllık hasretini bitirdi

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadığı Roma maçında Archie Brown sahneye çıktı. Greenwood'un asistinde savunma arkasına sarkan İngiliz futbolcu, klas bir aşırtmayla sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun gol hasretini sona erdirdi.

Archie Brown tarihe geçti! Fenerbahçe'nin 18 yıllık hasretini bitirdi
Burak Kavuncu
Archie Brown

Archie Brown

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, 18 yıl sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarken Archie Brown attığı golle tarihi geceye damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde Greenwood'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Brown, kalecinin üzerinden yaptığı şık aşırtmayla skoru 1-1'e getirdi.

ARCHIE BROWN SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 48. dakikasında Fenerbahçe hızlı gelişen atakta golü buldu. Greenwood'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Archie Brown, kaleciyi de geçerek yaptığı klas vuruşla Roma filelerini havalandırdı.

Bu golle Kadıköy'de büyük bir sevinç yaşanırken, Fenerbahçe taraftarları da 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi gecesinde gol coşkusunu yaşadı.

18 YIL SONRA BİR İLK

Archie Brown tarihe geçti! Fenerbahçe nin 18 yıllık hasretini bitirdi 1

Archie Brown'ın golü Fenerbahçe açısından tarihi bir anlam da taşıdı.

Brown, Colin Kazım-Richards'ın Kasım 2008'de Porto'ya attığı golden bu yana Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

GOLDE GREENWOOD İMZASI

Archie Brown tarihe geçti! Fenerbahçe nin 18 yıllık hasretini bitirdi 2

Fenerbahçe'nin beraberlik golünde Archie Brown kadar asist yapan Greenwood da ön plana çıktı.

İngiliz futbolcu, savunmanın arkasına gönderdiği isabetli pasla Brown'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Brown ise pozisyonu soğukkanlı ve klas bir aşırtmayla tamamlayarak takımına beraberliği getirdi.

KADIKÖY'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ COŞKUSU

Archie Brown tarihe geçti! Fenerbahçe nin 18 yıllık hasretini bitirdi 3

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de Roma karşılaşması öncesinde tribünler tamamen doldu.

Taraftarların oluşturduğu görkemli atmosferin ardından Archie Brown'ın 48. dakikadaki golü Kadıköy'deki coşkuyu daha da artırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Archie Brown Fenerbahçe-Roma maçı
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