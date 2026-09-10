Archie Brown tarihe geçti! Fenerbahçe'nin 18 yıllık hasretini bitirdi

Fenerbahçe, 18 yıl sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarken Archie Brown attığı golle tarihi geceye damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde Greenwood'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Brown, kalecinin üzerinden yaptığı şık aşırtmayla skoru 1-1'e getirdi.

ARCHIE BROWN SAHNEYE ÇIKTI

Temsilcimiz Fenerbahçe, Archie Brown'un golüyle beraberliği yakalıyor.pic.twitter.com/YN60A5llez — Mynet (@mynet) September 10, 2026

Karşılaşmanın 48. dakikasında Fenerbahçe hızlı gelişen atakta golü buldu. Greenwood'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Archie Brown, kaleciyi de geçerek yaptığı klas vuruşla Roma filelerini havalandırdı.

Bu golle Kadıköy'de büyük bir sevinç yaşanırken, Fenerbahçe taraftarları da 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi gecesinde gol coşkusunu yaşadı.

18 YIL SONRA BİR İLK

Archie Brown'ın golü Fenerbahçe açısından tarihi bir anlam da taşıdı.

Brown, Colin Kazım-Richards'ın Kasım 2008'de Porto'ya attığı golden bu yana Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

GOLDE GREENWOOD İMZASI

Fenerbahçe'nin beraberlik golünde Archie Brown kadar asist yapan Greenwood da ön plana çıktı.

İngiliz futbolcu, savunmanın arkasına gönderdiği isabetli pasla Brown'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Brown ise pozisyonu soğukkanlı ve klas bir aşırtmayla tamamlayarak takımına beraberliği getirdi.

KADIKÖY'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ COŞKUSU

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de Roma karşılaşması öncesinde tribünler tamamen doldu.

Taraftarların oluşturduğu görkemli atmosferin ardından Archie Brown'ın 48. dakikadaki golü Kadıköy'deki coşkuyu daha da artırdı.