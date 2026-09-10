SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İsmail Kartal'dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli'yi geçti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalırken İsmail Kartal da sarı-lacivertli takımın başında tarihi bir başarıya imza attı.

İsmail Kartal'dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli'yi geçti
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı ilk karşılaşmada Roma'yı konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona ererken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti.

İSMAİL KARTAL'DAN TARİHİ SİFTAH

İsmail Kartal dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli yi geçti 1

Roma karşısında alınan 1 puan, İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanan ilk Türk teknik direktör yaptı.

Daha önce sarı-lacivertli takımın başında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Mustafa Denizli, 6 maçta puan alamamıştı.

KADIKÖY'DE GERİ DÖNÜŞ

İsmail Kartal dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli yi geçti 2

Fenerbahçe, karşılaşmanın 39. dakikasında Bryan Cristante'nin golüyle geriye düştü.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda skora dengeyi getirmeyi başardı. 48. dakikada Archie Brown sahneye çıkarken, Greenwood'un asistinde savunma arkasına sarkan İngiliz futbolcu klas bir vuruşla Roma filelerini havalandırdı.

FENERBAHÇE 1 PUANLA BAŞLADI

İsmail Kartal dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli yi geçti 3

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Devler Ligi'ndeki ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.

ARCHIE BROWN TARİHE GEÇTİ

İsmail Kartal dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli yi geçti 4

Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydeden Archie Brown da tarihi gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Brown'ın golü, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde uzun süren gol hasretini sona erdirdi. İngiliz futbolcu, Colin Kazım-Richards'ın 2008'de Porto'ya attığı golden bu yana Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan'ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı eşitlikle bitti!Arda Turan'ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı eşitlikle bitti!
Archie Brown tarihe geçti! F.Bahçe'nin 18 yıllık hasretini bitirdiArchie Brown tarihe geçti! F.Bahçe'nin 18 yıllık hasretini bitirdi
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Roma Mustafa Denizli fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.