İsmail Kartal'dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli'yi geçti

Fenerbahçe, 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı ilk karşılaşmada Roma'yı konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona ererken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti.

İSMAİL KARTAL'DAN TARİHİ SİFTAH

Roma karşısında alınan 1 puan, İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanan ilk Türk teknik direktör yaptı.

Daha önce sarı-lacivertli takımın başında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Mustafa Denizli, 6 maçta puan alamamıştı.

KADIKÖY'DE GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 39. dakikasında Bryan Cristante'nin golüyle geriye düştü.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda skora dengeyi getirmeyi başardı. 48. dakikada Archie Brown sahneye çıkarken, Greenwood'un asistinde savunma arkasına sarkan İngiliz futbolcu klas bir vuruşla Roma filelerini havalandırdı.

FENERBAHÇE 1 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Devler Ligi'ndeki ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.

ARCHIE BROWN TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydeden Archie Brown da tarihi gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Brown'ın golü, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde uzun süren gol hasretini sona erdirdi. İngiliz futbolcu, Colin Kazım-Richards'ın 2008'de Porto'ya attığı golden bu yana Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.