İsmail Kartal'dan tarihi başlangıç! Fenerbahçe ile Mustafa Denizli'yi geçti

Fenerbahçe, 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı ilk karşılaşmada Roma'yı konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona ererken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti.
Roma karşısında alınan 1 puan, İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanan ilk Türk teknik direktör yaptı.
Daha önce sarı-lacivertli takımın başında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Mustafa Denizli, 6 maçta puan alamamıştı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 39. dakikasında Bryan Cristante'nin golüyle geriye düştü.
Sarı-lacivertliler ikinci yarıda skora dengeyi getirmeyi başardı. 48. dakikada Archie Brown sahneye çıkarken, Greenwood'un asistinde savunma arkasına sarkan İngiliz futbolcu klas bir vuruşla Roma filelerini havalandırdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Devler Ligi'ndeki ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.
Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydeden Archie Brown da tarihi gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Brown'ın golü, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde uzun süren gol hasretini sona erdirdi. İngiliz futbolcu, Colin Kazım-Richards'ın 2008'de Porto'ya attığı golden bu yana Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.
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