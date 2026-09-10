Fenerbahçe tribünlerinden Roma maçında muhteşem koreografi! "Avrupa'da ava geri döndü"

Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Roma karşısında sahne aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise dev karşılaşma öncesinde hazırladıkları görkemli koreografiyle takımlarına destek verdi.

KADIKÖY'DE MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde büyük heyecanın yaşandığı Kadıköy'de tribünler maç öncesinde görsel bir şölene dönüştü.

Fenerbahçe taraftarlarının hazırladığı koreografide, Avrupa'ya dönüşe vurgu yapıldı ve "Fenerbahçe, Avrupa'da ava geri döndü" mesajı verildi.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Roma karşılaşmasında Kadıköy'de tribünlerin tamamı dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinden itibaren takımlarına büyük destek verdi.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin tarihi gecesinde tribünlerdeki atmosfer de karşılaşmanın en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.