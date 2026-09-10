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Fenerbahçe tribünlerinden Roma maçında muhteşem koreografi! "Avrupa'da ava geri döndü"

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadığı Roma maçında Kadıköy tribünleri tarihi geceye damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı koreografi büyük beğeni toplarken, tribünlerin tamamı doldu.

Fenerbahçe tribünlerinden Roma maçında muhteşem koreografi! "Avrupa'da ava geri döndü"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Roma karşısında sahne aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise dev karşılaşma öncesinde hazırladıkları görkemli koreografiyle takımlarına destek verdi.

KADIKÖY'DE MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Fenerbahçe tribünlerinden Roma maçında muhteşem koreografi! "Avrupa da ava geri döndü" 1

Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde büyük heyecanın yaşandığı Kadıköy'de tribünler maç öncesinde görsel bir şölene dönüştü.

Fenerbahçe taraftarlarının hazırladığı koreografide, Avrupa'ya dönüşe vurgu yapıldı ve "Fenerbahçe, Avrupa'da ava geri döndü" mesajı verildi.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçe tribünlerinden Roma maçında muhteşem koreografi! "Avrupa da ava geri döndü" 2

Roma karşılaşmasında Kadıköy'de tribünlerin tamamı dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinden itibaren takımlarına büyük destek verdi.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin tarihi gecesinde tribünlerdeki atmosfer de karşılaşmanın en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Koreograf fenerbahçe Fenerbahçe-Roma maçı
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