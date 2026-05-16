Arda Güler, 90 milyon Euro ile Arsenal yolunda! Fenerbahçe'nin kasası bayram edecek

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitiyor mu? Gösterdiği performansla birçok takımı peşine takan Arda Güler için son olarak İngiliz devi Arsenal devreye girmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Arsenal'ın 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

ARTETA ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler tarzı bir profil istediği öğrenildi. Takımı çekip çevirecek ve kriz anlarında oyunu açabilecek kaliteye sahip bir oyuncu arayan Arteta, Arda Güler isminin üstünde karar kıldı ve bu kararını yönetime bildirdi.

90 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Arteta'nın raporu sonrası ikna olan Arsenal yönetimi, Real Madrid'in kapısını 90 milyon Euro ile çalacak. Arda Güler'in de ayrılmak istemesi durumunda bu transferin gidişatı netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DA BAYRAM EDECEK

Fenerbahçe'nin Arda Güler'i Real Madrid'e satarken yaptığı anlaşma gereği sonraki satıştan belli bir miktar pay sarı-lacivertlilere verilecek. Arda'nın 90 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon Euro gibi rekor bir bedel girecek.