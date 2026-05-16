Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk dev golcü! Vangelis Pavlidis için pazarlıklar başladı

Fenerbahçe'de iki başkan adayı da Benfica'nın yıldızı Vangelis Pavlidis'in transferi için devreye girerken, istenen rakam 40 milyon Euro oldu.

Emre Şen
Vangelis Pavlidis

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi seçim öncesi transfer borsası alev alev yanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte kıyasıya bir yarış içine giren iki başkan adayının, hücum hattını güçlendirmek için rotayı Portekiz'e çevirdiği ve aynı yıldız isim üzerinde ortak bir karar kıldığı ortaya çıktı.

İKİ ADAYIN DA HEDEFİ VANGELIS PAVLIDIS

Fenerbahçe'deki her iki başkan adayı da Portekiz devi Benfica'da forma giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis'i kadroya katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon transfer planlamasında bir numaralı hedef haline gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, Türkiye'de forma giyme fikrine oldukça sıcak baktığı ve oyuncu cephesiyle ilk temasların kurulduğu aktarıldı.

BENFICA'DAN 40 MİLYON EURO'LUK DEV TALEP

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla sergilediği etkili performansla Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takan Pavlidis için en büyük engel ise istenen dudak uçuklatan bonservis bedeli. Portekiz temsilcisinin, Yunan golcü için masaya oturan sarı-lacivertli ekipten tam 40 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe kurmaylarının, bu zorlu transferin mali şartlarını masaya yatırarak değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

