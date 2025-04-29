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  4. Arda Güler, Ancelotti'den sonunda kurtuluyor! Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Çok ama çok tanıdık isim...

Arda Güler, Ancelotti'den sonunda kurtuluyor! Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Çok ama çok tanıdık isim...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 16:43
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Son dakika spor haberleri: Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından yerine geçecek isim merak konusu olmuştu. Sezon başından beri tüm planlarını Ancelotti'nin ayrılacağı yönünde yapan Real Madrid için bu gelişme hiç de sürpriz olmadı. Bir süredir Xabi Alonso ile dirsek temasında bulunan Real Madrid, sezon sonunda tecrübeli çalıştırıcıyı renklerine bağlayarak krize izin vermeyecek.

Arda Güler, Ancelotti'den sonunda kurtuluyor! Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Çok ama çok tanıdık isim...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika spor haberleri: Real Madrid yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörü belirledi. Ancelotti'nin Brezilya ile anlaşmasının ardından görüşmelerini sıklaştıran İspanyol devi, Xabi Alonso ile resmi imzaları atacak.

BİR SÜREDİR TAKİPTEYDİLER

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Geçtiğimiz sezon büyük bir sürprize imza atarak Almanya Ligi'nde Bayern Münih'in önünde şampiyonluğa ulaşan Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, neredeyse imkansıza yakın bir başarı elde etmişti. Yaptığı çıkışla Real Madrid'in dikkatini çeken Xabi Alonso, bir süredir İspanyol devinin takibinde yer alıyordu.

LEVERKUSEN'DEN AYRILIP REAL MADRID'E GELİYOR

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Real Madrid'in kendisiyle yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan Xabi Alonso, sezon sonunda Ancelotti'nin ayrılmasından hemen sonra Real Madrid'e imza atacağı öğrenildi. Tüm planlarını hazırlayan Real Madrid, önümüzdeki sezon tüm kupalara talip olabilmek için güçlü bir kadro kuracak.

ARDA GÜLER'E GÜN DOĞACAK

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Carlo Ancelotti'nin kendisine şans vermemesinden memnun olmayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle daha çok forma şansı bulacak. Genç oyunculara verdiği değerle tanınan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i takımın vazgeçilmezlerinden biri yapacağı ifade ediliyor.

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