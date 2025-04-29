Arda Güler, Ancelotti'den sonunda kurtuluyor! Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Çok ama çok tanıdık isim...

Son dakika spor haberleri: Real Madrid yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörü belirledi. Ancelotti'nin Brezilya ile anlaşmasının ardından görüşmelerini sıklaştıran İspanyol devi, Xabi Alonso ile resmi imzaları atacak.

BİR SÜREDİR TAKİPTEYDİLER

Geçtiğimiz sezon büyük bir sürprize imza atarak Almanya Ligi'nde Bayern Münih'in önünde şampiyonluğa ulaşan Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, neredeyse imkansıza yakın bir başarı elde etmişti. Yaptığı çıkışla Real Madrid'in dikkatini çeken Xabi Alonso, bir süredir İspanyol devinin takibinde yer alıyordu.

LEVERKUSEN'DEN AYRILIP REAL MADRID'E GELİYOR

Real Madrid'in kendisiyle yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan Xabi Alonso, sezon sonunda Ancelotti'nin ayrılmasından hemen sonra Real Madrid'e imza atacağı öğrenildi. Tüm planlarını hazırlayan Real Madrid, önümüzdeki sezon tüm kupalara talip olabilmek için güçlü bir kadro kuracak.

ARDA GÜLER'E GÜN DOĞACAK

Carlo Ancelotti'nin kendisine şans vermemesinden memnun olmayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle daha çok forma şansı bulacak. Genç oyunculara verdiği değerle tanınan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i takımın vazgeçilmezlerinden biri yapacağı ifade ediliyor.