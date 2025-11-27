Arda Güler asisti yaptı, Mbappe Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Yunan ekibi Olympiakos'un sahasında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Ev sahibi takım 8. dakikada bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti.

REAL MADRID'DEN HIZLI CEVAP

Xabi Alonso’nun öğrencileri rakibinin bu golüne çok geçmeden yanıt verdi. 22. dakikada Kylian Mbappe skoru eşitleyerek takımını yeniden oyunda tuttu.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM ASİST

Sadece iki dakika sonra milli yıldızımız Arda Güler'in nefis asistiyle Mbappe bir kez daha topu ağlarla buluşturdu ve Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Bu gol, maçın kaderini değiştiren kritik anlardan biri oldu.

TARİHE GEÇTİ

Baskısını sürdüren İspanyol devi, 29. dakikada yine Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı. Fransız yıldız, 6 dakika 42 saniye içerisinde attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi tarihinde Salah'tan sonra en hızlı hat trick yapan ikinci isim olmayı başardı.

MBAPPE DURDURULAMIYOR

Karşılaşmanın ikinci yarısında da goller devam ederken, 52. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi bu golden 8 dakika sonra Mbappe bir kez daha sahneye çıkarken hem kendisinin hem de takımının 4. golünü attı.