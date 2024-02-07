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Arda Güler'den Barcelona açıklaması! İspanyol medyasında transfer olmadığı için pişman denilmişti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in İspanyol devinde istediği forma şansını bulamaması dedikoduları da beraberinde getirdi. Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona ile de görüşen Arda Güler, kararını Real Madrid'den yana kullanıp Katalan temsilcisinin teklifini reddetmişti. Arda'nın istediği forma şansını bulamamasından sonra Real Madrid'e transfer olduğu için pişman olduğu iddia edilmişti. Milli futbolcu bu iddialara yanıt verdi.

Arda Güler'den Barcelona açıklaması! İspanyol medyasında transfer olmadığı için pişman denilmişti...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler ile ilgili İspanyol medyasında birçok iddia ortaya atıldı. Barcelona'ya transfer olamadığı için pişman olduğu ifade edilen Arda Güler'den bu habere yalanlama geldi.

BARCELONA PİŞMANLIĞI YOK

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İspanyol basınında çıkan habere yanıt veren Arda Güler dedikodulara son noktayı koydu. Defensa Central'de yer alan habere göre Arda, Barcelona'ya transfer olamadığı için herhangi bir pişmanlık yaşamıyor. Haberin detaylarında, "Oyuncu hem kendine hem de takım arkadaşlarına güveniyor. Real Madrid'de başarılı olacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor ama fiziksel olarak gelişmesi gerektiğinin de farkında." ifadeleri kullanıldı.

ANCELOTTI ŞANS VERECEK

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin ilerleyen maçlarda Arda Güler'i oynatacağı ve yavaş yavaş takıma monte edeceği öğrenildi. Arda Güler'in antrenmanlardan sonra ekstra çalıştığı ve fiziksel olarak kendini güçlendirdiği de gelen haberler arasında...

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