SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de oynamıştı! Futbolu bıraktı

Aktif futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Serdar Aziz, teknik direktörlük yolunda ilk adımı attı. Antrenörlük kursuna kaydolduğunu açıklayan Aziz, gelecek planlarını ve birlikte çalışmak istediği isimleri paylaşırken Fenerbahçe'de yaşayamadığı şampiyonluğun içinde ukde kaldığını söyledi.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de oynamıştı! Futbolu bıraktı
Cevdet Berker İşleyen

Eski milli futbolcu Serdar Aziz, kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini ve bu yönde eğitimler almaya başladığını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen organizasyonda gazetecilerle bir araya gelen Serdar Aziz, uzun zamandır futbol oynamadığını ve aktif futbolu bıraktığını dile getirdi.

Bu süreci ailesiyle geçirdiğini Serdar Aziz, kendisine yeni hedefler koyduğunu ifade etti.

Serdar Aziz, antrenörlük için ilk adımı attığını anlatarak, "Antrenörlük kursuna yazıldım ve çalışmalarım bu neticede devam ediyor. Kısa vadede inşallah diplomamı aldıktan sonra kariyerime antrenörlük kısmında devam etmeyi düşünüyorum. Tabii bu kolay olmayacak. Meşakkatli bir yol, bunun farkındayım. Neticesinde bilgi birikimle güzel işler yapacağımı da düşünüyorum." dedi.

"JORGE JESUS İLE ARAM ÇOK İYİ"

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe de oynamıştı! Futbolu bıraktı 1

Serdar Aziz, futbol kariyerinde Bursaspor'un ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığını hatırlattı.

Bu dönemlerde bile gönlünün ve aklının hep Bursaspor'da olduğunu belirten Aziz, takımın hep iyi gitmesini temenni etti.

Serdar Aziz, antrenörlük için acele etmeyeceğini ve adımlarını sağlam atacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimi iyi geliştirmem gerekiyor. İlk başta iyi ve tecrübeli bir antrenörle beraber çalışmak, onun yanında bulunmak isterim. Çünkü öğreneceğim çok şey olabilir. Acele etmeden doğru bir şekilde programlamak gerekiyor. Kafamda birkaç şey, plan ve proje var. İrtibatta olduğum çok iyi antrenörler var. Jorge Jesus ile aram çok iyi. En beğendiğim antrenörlerden biri. Ondan da öğreneceğim çok şey var. İyi hocalarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum."

"Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamak içimde ukde kaldı"

Bursaspor'dan istediği gibi ayrılamadığını belirten Serdar Aziz, bu durumun kendisi için bir eksiklik olarak kaldığını ifade etti.

Bursaspor'da geçirdiği yılların kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aziz, kariyerindeki şampiyonlukları değerlendirerek, "Bursaspor'da şampiyonluk yaşadım, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadım, çok güzel anılar bunlar. Fenerbahçe'de şampiyon olamadık. İçimde ukde kalacak bir şey varsa o da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamak." ifadelerini kullandı.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Serdar Aziz'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Programın sonunda Ekmekçi, Aziz'e teşekkür plaketi takdim etti.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe de oynamıştı! Futbolu bıraktı 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Conceiçao'da pürüz çıktı! İlk aday Emre BelözoğluFenerbahçe'de Conceiçao'da pürüz çıktı! İlk aday Emre Belözoğlu
O futbol kulübünden Hülya Avşar'a başkanlık teklifi!O futbol kulübünden Hülya Avşar'a başkanlık teklifi!
Anahtar Kelimeler:
Serdar Aziz fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Son ankette zirve değişti

Son ankette zirve değişti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.