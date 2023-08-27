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  4. Arda Güler'den beklenen haber geldi! Real Madrid cephesinde büyük sevinç var

Arda Güler'den beklenen haber geldi! Real Madrid cephesinde büyük sevinç var

27.08.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ameliyat edilmişti. Bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler'in ne zaman takıma döneceği açıklandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti. İspanyol basınında çıkan haber taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ VERDİLER

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İspanya basını AS'ın haberine göre Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.

BEKLENENDEN HIZLI İYİLEŞİYOR

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Real Madrid kulüp doktorları, Arda Güler'in beklenenden daha hızlı iyileştiğini ve fiziksel olarak herhangi bir kaybı olmadığını açıkladı. Sadece maç eksiği olan Arda Güler, Ancelotti'nin şans vermesi halinde Eylül ayının sonunda Real Madrid forması giyebilecek.

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