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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye para yağmuru!

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcumuz Arda Güler, sarı-lacivertli kulübün kasasına bir kez daha önemli bir gelir sağladı. Genç oyuncunun performansı, eski takımı Fenerbahçe'ye kazandırdığı kazançla da gündeme geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'ye para yağmuru!
Burak Kavuncu

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu, son karşılaşmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sahadaki katkısının yanı sıra sözleşmesindeki özel bir maddeyi de devreye sokan yıldız ismin eski kulübüne sağladığı kazancın detayları ortaya çıktı.

SANTANDER MAÇINDA YİNE YILDIZLAŞTI

Real Madrid in yıldızı Arda Güler den Fenerbahçe ye para yağmuru! 1

Racing Santander karşısında 67 dakika sahada kalan Arda Güler, 1 asist yaparken 60 kez topla buluştu. 40 pasın 38'inde isabet sağlayarak yüzde 98 pas başarısı yakalayan milli futbolcu, ayrıca 6 kilit pasla karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Real Madrid in yıldızı Arda Güler den Fenerbahçe ye para yağmuru! 2

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkarak transfer sözleşmesinde yer alan bonus maddesini tamamladı. Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, milli futbolcunun transferinden kaynaklanan 2 milyon euroluk ek gelirin sahibi oldu. Böylece sarı-lacivertlilerin Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya yükseldi.

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REAL MADRİD'DE 52 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid in yıldızı Arda Güler den Fenerbahçe ye para yağmuru! 3

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı 125 maçta 21 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 3 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid
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