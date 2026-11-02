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Galatasaray'daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı

Galatasaray yönetiminde yaşanan ayrılıklar, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırırken tartışmanın nasıl başladığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasındaki gerilim, bir yönetim toplantısında yaşanan tartışmayla büyüdü ve tarafların istifasına kadar uzandı.

Galatasaray'daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı
Burak Kavuncu

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun peş peşe istifalarıyla başlayan krizin perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İki yönetici arasındaki gerilimin merkezinde bir disiplin meselesi ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'le ilgili yaşananlar olduğu öne sürüldü.

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Galatasaray daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı 1

Sabah'ta yer alan habere göre, Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasındaki anlaşmazlığın başlangıcında bir kulüp üyesinin disipline sevk edilmesi konusu yer aldı. Bu konuda farklı görüşlere sahip olan iki yöneticinin toplantı sırasında sert şekilde tartıştığı ileri sürüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Kavukcu'nun Metin Öztürk'e hakaret ettiği, diğer yöneticilerin ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı iddia edildi. Yaşananların ardından iki isim arasındaki ilişkilerin daha da gerildiği belirtildi.

METİN ÖZTÜRK, DURSUN ÖZBEK'TEN ADIM BEKLEDİ

Galatasaray daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı 2

27 Ekim'de yaşandığı öne sürülen tartışmanın ardından Metin Öztürk'ün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Abdullah Kavukcu hakkında bir yaptırım uygulamasını beklediği aktarıldı.

Özbek'in dört gün boyunca konuyla ilgili herhangi bir adım atmaması üzerine Öztürk'ün yaşananları kamuoyuyla paylaştığı ve görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Öztürk'ün özellikle Kavukcu'nun disipline sevk edilmesini istediği, bu yönde bir gelişme yaşanmaması nedeniyle istifasını sunduğu öne sürüldü.

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Galatasaray daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı 3

İki yönetici arasındaki anlaşmazlıkta dikkat çeken başlıklardan biri de Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk oldu. Metin Öztürk'ün Galatasaray-Fenerbahçe derbisini protokol tribününde Barış Göktürk ile yan yana takip etmesi, tartışmanın önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre Abdullah Kavukcu, Öztürk'ün Göktürk ile aynı tribünde bulunmasına tepki gösterdi. Kavukcu'nun, daha önce fikstür çekiminde yaşanan ve Göktürk'ün Öztürk'ün uzattığı eli sıkmadığı olayı hatırlatarak, "Neden elini sıktın? Onun yaptığını hatırlamıyor musun?" şeklinde tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu tartışmanın yalnızca sözlü atışmayla sınırlı kalmadığı ve fiziksel müdahaleye kadar ilerlediği de iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK ARAYA GİRDİ ANCAK BARIŞMA SAĞLANAMADI

Galatasaray daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı 4

Yaşanan gerginliğin ardından Başkan Dursun Özbek'in iki yöneticiyi yeniden bir araya getirmek için girişimde bulunduğu belirtildi. Özbek'in, 29 Ekim'de Metin Öztürk'ün de Kemerburgaz'da bulunmasını istediği ve burada tarafları barıştırmayı planladığı öne sürüldü.

Ancak Metin Öztürk'ün Kemerburgaz'a gitmediği, Abdullah Kavukcu'nun da Öztürk'ün katılması durumunda kendisinin toplantıda bulunmayacağını söylediği aktarıldı. Diğer yöneticilerin istifadan vazgeçirme çabalarına rağmen Öztürk'ün kararını değiştirmediği ifade edildi.

İKİ İSİM DE İSTİFASINI AÇIKLADI

Galatasaray'da yaşanan krizin ardından Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, 1 Kasım Pazar günü görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Metin Öztürk, istifa açıklamasında yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Toplantıda gerçekleşen fiilî saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme terbiyem izin vermez" ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu ise ayrılık kararını açıklarken, "Camiamızın birliğine zarar vermek istemem" sözlerine yer verdi.

GALATASARAY'DA ERKEN SEÇİM İDDİASI GÜNDEMDE

Galatasaray daki istifaların perde arkası ortaya çıktı! Krizin merkezinde Fenerbahçe detayı 6

Türkiye Gazetesi'nin haberinde, yönetimdeki peş peşe ayrılıkların ardından Dursun Özbek üzerindeki seçim baskısının da arttığı ileri sürüldü.

Habere göre Ömer Sarıgül'ün kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu yargılanması ve Maruf Güneş'in adının bahis soruşturmasında geçmesinin ardından yönetimdeki son istifalar da camiada rahatsızlığı artırdı.

Galatasaray'ın önde gelen bazı isimlerinin Dursun Özbek'e güçlü bir yönetim listesi oluşturması ve erken seçime gitmesi yönünde çağrıda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından yönetimin geleceğine ilişkin tartışmaların da önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

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Metin Öztürk fenerbahçe galatasaray Abdullah Kavukçu Barış Göktürk
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