Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, "Hem hocayla hem de Önder Özen'le transferle ilgili toplantı gerçekleştirdik. Hocanın devre arasındaki transfer beklentisini gözden geçirdik. Bizde transfer durmuyor. Belli bir ekip çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezonun ortasından itibaren elimizdeki kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu da kolay olmuyor. Geçen sezonun devre arasında birtakım yenilikler yaptık. Devre arası transferleri zor ve pahalı transferlerdir. Zaten fazla eksiğimiz yok. Yaz sezonundan hocanın isteklerinden yetiştiremediğimiz transferler oldu. Onları tamamlayacağız. Önümüzdeki haftadan sonra daha net konuşuruz." diye konuştu.

Camianın beklentisine cevap vereceklerini kaydeden Adalı, "Sol açığımız yoktu geçen sezon. Bu konuda inanılmaz eleştiriler aldım. Şu bölgede futbolcumuz eksik diyeceğimiz bir bölgemiz yok. Şimdi bu takımı nasıl daha fazla güçlendiririz diye çalışıyoruz. Hangi tip futbolcu almalıyız ki sakatlık nedeniyle yaşanan 1-2 haftalık sıkıntıları bir daha yaşamayalım diye düşünüyoruz. 33 futbolcu değiştirip 20 yeni futbolcu getirip zirveye oynayan takım oluşturmak kolay bir hadise değil. Beklentileri biliyoruz, buna cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. Parasal kısmı bizim için engel değil. Yeter ki Beşiktaş'a faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider alır geriliriz. Yabancı kontenjanı için limitler el verdiği ölçüde transfer yapacağız. İhtiyaç olan noktalar belli. Orta saha, sağ açık ve stopere bir takviye yapmak istiyoruz. Bunlar yabancı kontenjanını nasıl çözeceğimize bağlı. Yeter ki istediğimiz futbolcuyu bulalım, transfer yapmak kolay. Beşiktaş'ta transfer bitmez. Transfer yapmak kadar kolay bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"HOCA, BEŞİKTAŞ'I, BEŞİKTAŞ HOCAYI SEVDİ"

Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında başka takımlardan teklif gelip gelmediği yönündeki soru üzerine Adalı, "Hocanın 1,5 sene daha kontratı var. Onun da bir yere gitme niyeti yok. Hoca, Beşiktaş'ı, Beşiktaş hocayı sevdi. Ayrılacak futbolcular konusunda bunu yollayalım, bu futbolcu bize yaramıyor diyeceğimiz bir tane futbolcumuz yok. Takımda herkes bu takıma layık şekilde çalışmaya devam ediyor. Teklif gelir, futbolcu gitmek isteyebilir. O gün geldiğinde ona göre hareket ederiz. Gereken noktalara transfer yapılacak. Gidecek olan varsa gidecek. Bugün için spesifik olarak şu isimler takımdan ayrılacak gibi elimizde bir liste yok. Gönderecek adamımızın olmaması da beni mutlu ediyor." yorumunu yaptı.

Adalı, Newcastle United'da forma giyen Joe Willock'la ocak ayında yeniden konuşacaklarını kaydederek, "Hocanın istediği oyuncuyu bekliyoruz. Ocak ayı itibarıyla görüşme hakkımız var oyuncuyla. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Onun için de alternatiflerimiz var. Onlarla da görüşüyoruz." dedi.

Yeni yapılacak yayın ihalesiyle ilgili de konuşan Adalı, "Yayın ihalesinde beklentimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Çünkü bu lig 500 milyon doları gördü. Beklentimizde değişiklik yok. Kulüpler Birliği olarak Süper Lig yayınının değerini belirleyen profesyonel bir ekiple çalışma yaptık, sonuçları geldi. Beklentimize yakın sonuçlar bunlar. Tahmin ettiğimiz rakamlarda bir rakam bekliyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanacak maçla ilgili de konuşan Adalı, "Batum'da oynamak kadar seyircili oynamak da üzerinde çalıştığımız konuydu. Kurayı çektiğimiz dakikadan 15 dakika sonra UEFA yetkilileri 'Nerede yardımcı olmamız gerekiyorsa oluruz' dediler, oldular da. Diğer takım seyircisiz oynanması için elinden ne gelirse yaptı. Batum bize çok yakın, biletlerin yüzde 80'i satıldı. Buradakinden farklı bir atmosfer olacağını tahmin etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ SAHAMIZDA MAÇ KAYBIMIZ YOK, OLMAYACAK DA"

Adalı, Konya ve Batum'daki maçlar sonrasında siyah-beyazlı takımın bu sezonki deplasman sıkıntısını çözeceklerini vurgulayarak, "Kendi sahamızda maç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Deplasmanda bir sıkıntı var. Hocayla da futbolcularla da bunun sohbetini yaptık. Biraz da şanssızlık olarak görüyorum. Toparlanır diye de umudum yüksek. Konya ve Batum'daki maçları kazanıp bu durumu üstümüzden atmış oluruz. Kendi sahamızda maç kaybımız yok, olmayacak da. Deplasmanda kazanmaya başlayınca bunun da devamı gelir. Hakem hatalarından dolayı kaybettiğimiz maçlar da deplasmanda olan maçlar." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda şimdi genç bir hakem kadrosu olduğunu aktaran Adalı, "Genç bir hakem ekibi var. Her gördüğümde genç hakemlerin destekçisi olan kulübüz. Kimsenin etkisinde kalmadan, kimseyi dinlemeden, birilerine yaranmak için hatalı kararlar vermesinler. Herkes hata yapabilir, yanlış karar verebilir. Bugün nasıl destek oluyorsak, bugünden sonra da destek olmaya devam etmek gerekir." diye konuştu.

"GENÇ HAKEMLERİN İYİ NİYETLERİNDEN HİÇ ŞÜPHELENMİYORUM"

Hakem yetiştirme konusunda Türk futbolunun 2 senelik bir kayıp yaşadığını söyleyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Siz eğer asker arkadaşımın oğludur bu diye birini alıp yetiştirirseniz, ben senin kızını alıp 'Bu bizim kızımızdır. Biz burada bunu yetiştiririz. En azından bizim ekibimizden biri olur.' diye konuya böyle yaklaşırsanız hiçbir yere varamazsınız. Sonuç ortada. Hakemlerin hiçbir suçu yok. Hiç kimse de 'Gel sen buraya hakem olacaksın' diye zorlanılan bir durum da yok. Yetiştirmeden, hazır hale gelmeden siz bu çocukları ateşin içine atarsanız ister istemez bu hatalı sonuçlar olacak. Maalesef bu 2 sene, araya giden bir süre gibi geliyor. Toparlanmaz mı, toparlanır. Yeter ki işin içinde iyi niyet olsun. Genç hakemlerin iyi niyetlerinden hiç şüphelenmiyorum. Hepsi de bu meslekte inşallah çok iyi yerlere gelir. Dediğim gibi önümüzde yine bitmeyecek bu hakem sorunu. 1-1,5 sene daha şu elimizdeki genç hakem ekibinin yetişmiş hale gelene kadar, sonra bugün konuştuklarımızı konuşmayacağız. Ama geçirdiğimiz 2-2,5 buçuk sene maalesef araya giden bir zaman oldu. Yetiştiremediler çünkü bu çocukları."

Başkan Adalı bir basın mensubunun Merkez Hakem Kurulunun eski başkanı Ferhat Gündoğdu'yu cezaevinde ziyaret edip etmediği yönündeki sorusuna, "Gitmedim, geçmiş olsun dileklerimi federasyon yetkililerine ilettim." şeklinde cevap verdi.

Adalı, ayrıca Galatasaray derbisinde yabancı hakem talebinde bulunmayacaklarını aktardı.

Kale arkalarına yerleştirilecek yeni koltuklar için UEFA'dan yazılı izin beklediklerini kaydeden Adalı, "Koltukların imalatı sürüyor. Bir parça geciktik. UEFA'dan şifahen olur aldık ama resmi yazıyı bekliyoruz. Yılbaşında elimizde resmi yazı geldikten sonra tamamlanmış olur." dedi.

Serdal Adalı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "Sergen Yalçın'a başarılar diliyorum. Başarılı olacağından hiç şüphem yok. 1-2 maç kötü gidebilir. Önümüzde daha süre var. Çok başarılı olur inşallah. Türk milletinin de beklentisine karşılık verir." diye konuştu.

Başkan Adalı, amatör branşlar için uygulanan stopaj iadesi konusu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Dün Kulüpler Birliği toplantısından sonra Ertuğrul (Doğan) başkan da bundan bahsetti. 5 seneye yakın ödediğimiz stopajların bir bölümünü kulüpler amatörlere ödemek için geri alıyor. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın fikriydi. Nasıl olacağını da o söyledi. Mükemmel bir iş ortaya çıktı. 5 sezondan bugüne kadar amatör sporcu sayımızda yüzde 35 artış oldu. Bu konu yürürlüğe girmeden önce kapalı olan 4-5 şubemizi açmışız. Amatör sporcuların altyapılarda yetişmesi için kulüpler için çok önemli bir kaynak bu. Bu sene kaldırılması gibi plan var. Bu herkesi zora sokar. Herkes bütçesini buna göre ayarlamış. Oradan gelen paraların kuruşuna dokunmadan amatörlere hizmet etmek için projeler yaptık. Bu tüm kulüpleri zor durumda bırakır. Ertuğrul başkan da birtakım çalışmalar içinde olduklarını söyledi. Bu konunun fikir babası sayın Cumhurbaşkanımız eminim gerekeni yapacaktır. 500 çocuğu ortada bırakacak halimiz yok. Kulüpler olimpiyatlara sporcu yollamaya çalışıyor."