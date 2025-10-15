Arda Güler'den flaş itiraflar! "Bana uysal diyorlar ama öyle biri değilim"

Milli takım kampı sırasında L’Équipe’e özel bir röportaj veren Arda Güler, Kylian Mbappé ile olan uyumuna değinerek Real Madrid kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEN UYSAL BİRİ DEĞİLİM"

“Bazıları çok sakin olduğum için beni fazla uysal sanıyor ama ben de çok hırslıyım. Önemli olan bir başkası gibi olmaya çalışmamak. Bir denge bulmak çok önemli. Hem iddialı olmalısın hem de saygılı. Mesela Luka Modric frikik atmak istiyorsa, hiçbir şey demeden o topu bırakmalısın.”

"BURADA OYNAYACAK KALİTEMİN FARKINA VARDIM"

“Dünyanın en büyük kulübüne geldiğimi biliyordum ama ilk antrenmandan itibaren burada oynayacak kalitemin farkına vardım. Juni Calafat bana transfer öncesi açıkça ‘Modric ve Kroos sonrası dönemin bir parçası olacaksın’ dedi. İlk yıl zor geçecekti, bunu da biliyordum.”

"EĞER BİR GÜN BANA KALECİ OL DERSE, ELDİVEN ALIRIM”

"Xabi Alonso bana ‘Sen içgüdüsel bir oyuncusun, sahada bir savaşçısın’ dedi. Onun futbolunda rakip yarı alanda bire bir mücadele çok önemli. Agresif bir karakter istiyor. Ben de ona tamamen güveniyorum. Eğer bir gün bana kaleci ol derse, eldiven alırım.”

"SADECE BİR BAKIŞ YETİYOR"

“Mbappé’nin yetenekleriyle benim özelliklerim birbirini tamamlıyor. Birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bazen maçtan önce konuşuyoruz: ‘Bugün şöyle deneyelim’ diyoruz. Ama bazen sadece bir bakış yetiyor. Ona istediği yerde oynaması için özgürlük tanımak lazım. Eğer orta sahaya geliyor ve top alıyorsa, bu boşuna değil; oyunu çok iyi okuyor. O zaman ben onun yerini dolduruyorum.”