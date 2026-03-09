SPOR

Arda Güler'den İspanya'yı sallayan akıl oyunları! 'Ayakkabı bağlama' taktiğiyle gelen o zeka dolu asist dünyada gündem oldu...

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ettiği kritik viraja milli yıldızımız Arda Güler damga vurdu! Oyundan çıkarken verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki süperstarın asıl şovu ise Tchouameni'ye yaptığı asist öncesi yaşandı. Köşe gönderinde ayakkabılarını bağlıyormuş gibi yaparak rakip savunmayı uyutan ve aniden pas isteyerek asisti yapan Arda'nın bu görüntüleri, sosyal medyada tüm dünyayı ikiye böldü! İşte o anlar...

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

La Liga'da şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Real Madrid, zorlu Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz milli futbolcumuz Arda Güler oldu.

Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürülen ve oyundan alındığı esnada verdiği tepkiyle İspanyol basınının manşetlerini süsleyen genç yıldızımız, asıl sihrini ise yeşil sahada, takımına galibiyeti getiren golün hemen öncesinde yaptı.

KÖŞE GÖNDERİNDE AKIL OYUNLARI: AYAKKABI TAKTİĞİ!

Arda Güler den İspanya yı sallayan akıl oyunları! Ayakkabı bağlama taktiğiyle gelen o zeka dolu asist dünyada gündem oldu... 1

Karşılaşmanın kırılma anlarından birinde, Real Madrid'in rakip yarı alanda kazandığı ve paslaşarak kullanacağı köşe vuruşu öncesi kameralara çok ilginç bir an yansıdı.

Görüntülerde, topun başına geçen takım arkadaşının hemen yakınında bekleyen Arda Güler'in, yere eğilerek ayakkabılarının bağcıklarıyla oynadığı ve savunmanın dikkatini tamamen dağıttığı görülüyor. Celta Vigo savunmasının Arda'nın oyundan koptuğunu düşündüğü o salisede, aniden ayağa kalkarak pası isteyen milli yıldızımız, topla buluşur bulmaz yaptığı usta işi ortayla Aurelien Tchouameni'ye harika bir asist yaptı ve golün mimarı oldu.

SOSYAL MEDYA BU HAREKETİ TARTIŞIYOR: "BİLİNÇLİ Mİ YAPTI?"

Arda Güler den İspanya yı sallayan akıl oyunları! Ayakkabı bağlama taktiğiyle gelen o zeka dolu asist dünyada gündem oldu... 2

Arda Güler'in yeteneğinin yanına oyun zekasını da eklediği bu saniyeler, maçın hemen ardından X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında viral oldu.

Türkiye'den İspanya'ya kadar milyonlarca futbolseverin paylaştığı görüntülerin altına binlerce yorum yağdı. Futbol tutkunları, Arda'nın bu hareketinin tamamen planlanmış bir "rakibi uyutma" taktiği mi olduğu yoksa anlık gelişen bir refleks mi olduğu konusunda ikiye bölünürken; İspanyol taraftarlar genç yıldızın bu eşsiz futbol zekasına övgüler yağdırdı.

