Arda Güler'den İspanya'yı sallayan akıl oyunları! 'Ayakkabı bağlama' taktiğiyle gelen o zeka dolu asist dünyada gündem oldu...

La Liga'da şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Real Madrid, zorlu Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz milli futbolcumuz Arda Güler oldu.

Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürülen ve oyundan alındığı esnada verdiği tepkiyle İspanyol basınının manşetlerini süsleyen genç yıldızımız, asıl sihrini ise yeşil sahada, takımına galibiyeti getiren golün hemen öncesinde yaptı.

KÖŞE GÖNDERİNDE AKIL OYUNLARI: AYAKKABI TAKTİĞİ!

Karşılaşmanın kırılma anlarından birinde, Real Madrid'in rakip yarı alanda kazandığı ve paslaşarak kullanacağı köşe vuruşu öncesi kameralara çok ilginç bir an yansıdı.

Görüntülerde, topun başına geçen takım arkadaşının hemen yakınında bekleyen Arda Güler'in, yere eğilerek ayakkabılarının bağcıklarıyla oynadığı ve savunmanın dikkatini tamamen dağıttığı görülüyor. Celta Vigo savunmasının Arda'nın oyundan koptuğunu düşündüğü o salisede, aniden ayağa kalkarak pası isteyen milli yıldızımız, topla buluşur bulmaz yaptığı usta işi ortayla Aurelien Tchouameni'ye harika bir asist yaptı ve golün mimarı oldu.

Arda Güler, asist öncesinde ayakkabısını bağlayarak Celta Vigo defansını uyuttu! 😬🌟



Sizce bu bir taktik miydi yoksa tesadüf mü? 🤔 pic.twitter.com/MCvHGEGjk4 — S Sport Plus (@ssportplustr) March 9, 2026

SOSYAL MEDYA BU HAREKETİ TARTIŞIYOR: "BİLİNÇLİ Mİ YAPTI?"

Arda Güler'in yeteneğinin yanına oyun zekasını da eklediği bu saniyeler, maçın hemen ardından X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında viral oldu.

Türkiye'den İspanya'ya kadar milyonlarca futbolseverin paylaştığı görüntülerin altına binlerce yorum yağdı. Futbol tutkunları, Arda'nın bu hareketinin tamamen planlanmış bir "rakibi uyutma" taktiği mi olduğu yoksa anlık gelişen bir refleks mi olduğu konusunda ikiye bölünürken; İspanyol taraftarlar genç yıldızın bu eşsiz futbol zekasına övgüler yağdırdı.