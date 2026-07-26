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Güreş şampiyonasında şok olay! Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, oğlu Cihan Yerlikaya'nın mağlup olmasının ardından hakem kararlarına öfkelenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, tribünden mindere atlayarak hakemin üzerine yürüdü. Hakemi kolundan tutup salon dışına çıkarmaya çalışan Yerlikaya, güçlükle sakinleştirildi.

Güreş şampiyonasında şok olay! Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Emre Şen

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, istenmeyen ve gergin anlara sahne oldu. Geçmişte elde ettiği Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk spor tarihine geçen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya da turnuvada yarışan sporcular arasında yer alıyordu.

OĞLU MAĞLUP OLUNCA ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Güreş şampiyonasında şok olay! Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürüdü 1

Haydarpaşa Spor Kulübü'nü temsilen mindere çıkan Cihan Yerlikaya, rakibiyle oynadığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Oğlunun yenilgiyle sonuçlanan maçındaki hakem kararlarını doğru bulmayan ve duruma tepki gösteren Hamza Yerlikaya, öfkesine hakim olamayarak tribünlerden sahaya atladı.

HAKEMİ KOLUNDAN TUTUP DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Güreş şampiyonasında şok olay! Hamza Yerlikaya mindere atlayıp hakemin üzerine yürüdü 2

Hızla mindere inen Yerlikaya, hatalı kararlar verdiğini düşündüğü müsabaka hakeminin üzerine yürüdü. Hakemi kolundan tutarak zorla salonun dışına çıkarmaya çalıştığı görülen Yerlikaya'nın öfkesi uzun süre dinmedi. Yaşanan arbede sırasında Bakan Yardımcısı'nın hakemlere karşı sinkaflı ifadeler kullandığı da öne sürüldü.

Dakikalarca devam eden bu olay salondaki tribünlerin de tepkisini çekerken, hakemlere yönelik tehditkar tavırlarını sürdüren Yerlikaya ancak etraftakilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılabildi. (SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Yerlikaya Güreş
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