Arda Güler'den Real Madrid'e son dokunuş! Malaga maçında sahneye çıktı

Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Malaga karşısında farklı bir galibiyet alırken gecenin son sözünü Arda Güler söyledi. Jude Bellingham'ın yerine 87. dakikada oyuna dahil olan milli yıldız, kısa sürede ağları havalandırarak skoru 4-0'a getirdi.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç yıldız, mücadelede kalmak için fazla zamana ihtiyaç duymazken 90+1. dakikada Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Real Madrid'in gollerini 19. ve 26. dakikalarda Jude Bellingham, 30. dakikada ise Kylian Mbappe kaydetti. Arda Güler'in son dakikadaki golüyle mücadele 4-0 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puana ulaştı.

MOURINHO DAHA FİZİKSEL İLK 11 TERCİH ETTİ

İspanyol basını Portekizli teknik adamın Arda Güler'in ilk 11'de olmama kararını mercek altına alırken yapılan haberlerde Bernardo Silva ve Arda Güler'in Real Madrid'in hücumdaki pas bağlantılarında önemli rol oynadığı ancak Mourinho'nun Malaga karşısında daha fiziksel bir oyun planını tercih ettiği ifade edildi.

Öte yandan oyuna girdikten kısa süre sonra golle buluşan Milli yıldız ise, gösterdiği performansla Jose Mourinho'ya nazire yaptı.