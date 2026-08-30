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Galatasaray - Göztepe maçında karaborsa bilet satan şüpheli tutuklandı

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maç öncesi, değeri bin 900 lira olan biletleri karaborsada 3 bin liraya sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Galatasaray - Göztepe maçında karaborsa bilet satan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig'in 3'üncü hafta maçı öncesi karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİLET SATTIĞI TESPİT EDİLDİ!

Galatasaray - Göztepe maçında karaborsa bilet satan şüpheli tutuklandı 1

Ekiplerin çalışmasında S.D.E.'nin, H.Ç.'ye değeri bin 900 lira olan maç biletini 3 bin liraya sattığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede S.D.E.'nin geçmiş dönemlerde de kendisine ait biletleri farklı kişilere birçok kez kullandırdığı, ayrıca usulsüz şekilde temin ettiği biletleri değerinin üzerinde sattığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Galatasaray - Göztepe maçında karaborsa bilet satan şüpheli tutuklandı 2

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe karaborsa bilet galatasaray
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