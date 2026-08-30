Galatasaray - Göztepe maçında karaborsa bilet satan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig'in 3'üncü hafta maçı öncesi karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİLET SATTIĞI TESPİT EDİLDİ!

Ekiplerin çalışmasında S.D.E.'nin, H.Ç.'ye değeri bin 900 lira olan maç biletini 3 bin liraya sattığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede S.D.E.'nin geçmiş dönemlerde de kendisine ait biletleri farklı kişilere birçok kez kullandırdığı, ayrıca usulsüz şekilde temin ettiği biletleri değerinin üzerinde sattığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır